شرطة البيئة تضبط 21 سيارة مخالفة في حملات مكبرة

كتب محمود عبد الراضي -أسماء شلبى

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة حملات مكثفة بالإشتراك مع فروع الإدارة بنطاق مديرتى أمن (القاهرة – الجيزة) وبالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط المخالفات البيئية.

وأسفرت جهودها عن فحص عدد (100) سيارة ضُبط خلالها عدد (21) سيارة (عدد 6 سيارة بنزين- عدد 15 سيارة سولار) غير مطابقة بالمخالفة لقانون البيئة، بنطاق مديرية أمن (الجيزة).

ونجحت الجهود في ضبط قضية فى مجال الطب البيطرى (عيادة بيطرية بدون ترخيص كائنة بدائرة قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة) بمضبوطات بلغت (159 عبوة أدوية ولقاحات بيطرية).