رياضة كفر الشيخ تتسلم 3 مراكز شباب جديدة بمطوبس ضمن "حياة كريمة".. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تسلمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، ثلاثة مراكز شباب، إنشاء جديد،بمطوبس ،" الفتح ، الغنايم ، ابيانة " ضمن المشروعات القومية التى تقيمها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، فى مرحلتها الأولى بالمحافظة،وذلك بحضور استشاري دار الهندسة من رئاسة مجلس الوزراء، جهاز تعمير الساحل الشمالي، مديرية الشباب والرياضة تمثلها إدارة الإنشاءات الشبابية، وإدارة شباب مطوبس .

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير الريف المصري، أتت بثمارها ، فشعر أهالي القرى بالنقلة الكبيرة التي شهدتها قراهم من خلال إنشاء المشروعات المتعددة التي تم الإنتهاء منها، والجاري انشاؤها ببقية قرى مركز مطوبس وتوابعها، لتشمل كافة القطاعات بتكلفة تزيد عن 7 مليارات ونصف جنيه لإقامة المشروعات الخدمية لإسعاد المواطنين متضمنة 19 مشروعاً بالشباب والرياضة .

كما أشار الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أنه تم إدراج 19 مشروعاً ضمن مبادرة حياة كريمة بشباب مطوبس وتتمثل في إنشاء 6 مراكز إدارية بالملاعب والأسوار و هم "خان الجنى، الروضة، السكري، ابيانة، الفتح، الغنايم" كذلك رفع كفاءة وصيانة مقرات وأسوار و ملاعب خماسية لبعض مراكز الشباب القائمة، ضمن خطة الدولة المصرية لدعم توفير الخدمات الرياضية بكل قرى مصر و تقديم البرامج والفعاليات المتنوعة من خلال مراكز الشباب بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة .

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المبادرة تتضمن رفع كفاءة كل من مركز شباب خليج بحرى و الملعب الخماسي، و السور ومركز معدية مهــدي وخليج قبــل و بنــى بكار والملعب، ومركز شباب القني، وانشاء ملعب خماسي، و الملعب الخماسى ببرج مغيزل ومنيـــة المرشد والجزيرة الخضراء "ملعب خماسي" و انشاء ملعب خماسي و سور بمركز شباب برمبال.