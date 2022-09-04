رئيس جامعة سوهاج يتفقد سير العمل بالمستشفى الجديد.. صور

سوهاج محمود مقبول

تفقد الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، المستشفى الجامعي الجديد، لمتابعة سير العمل، يصاحبه الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب، والدكتور حمدي سعد المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور مصطفى هريدي مدير المستشفى الجامعي الجديد.

وأكد عبد الخالق أن المستشفى الجديد، تعد صرحاً من الصروح الطبية المتميزة، لتقديم الخدمات العلاجية عالية المستوي لأهالي محافظة سوهاج ومحافظات الصعيد المجاورة، موضحاً أن الجامعة قامت بمراحل تشغيل 15 عيادة خارجية فى تخصصات طبية مختلفة بالمستشفى الجديد كمرحلة أولى من الافتتاح التجريبى للمستشفى لتقديم خدمات صحية عالية المستوى، قبل الإعلان عن إفتتاحها قريباً بإعتبارها أحد المشروعات القومية التى يتم إنجازها فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأوضح الدكتور حمدي سعد أن تكلفة المستشفى الجديدة بلغت مليار 200 مليون جنيه، وتمثل صرح معمارى وطبى متميز، مؤكداً علي إستقبال المستشفى للمرضى بالعيادات الخارجية لتقديم الخدمات العلاجية علي مستوي عالي من الكفاءة والجودة.

وأضاف الدكتور مصطفي هريدي أن رئيس الجامعة أجري جولة تفقدية لعدد من أقسام ووحدات المستشفي مثل وحدة الغسيل الكلوي والتي تم تجهيزها وتشغيلها لخدمة مرضى الفشل الكلوي لتخفيف آلامهم وتيسير حصولهم على خدمة طبية مُميزة، وقسم النساء والتوليد وغرف العلميات، وماقبل الكشف، والإفاقة وحضانات المبتسرين وغيرها لمتابعة سير العمل.

وجدير بالذكر انه خلال جولة رئيس الجامعة التقي بعدد من المرضى والمرافقين للتعرف على مدى رضاهم عن الخدمات الطبية، حيث أثنى الجميع على الجهد المبذول بالمستشفي الجامعي الجديد لتقديم رعاية طبية فائقة للمرضى.