اليوم السابع
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الأحد، 04 سبتمبر 2022 07:56 م
أكرم القصاص
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رئيس الوزراء العراقي يرحب بدعم واشنطن لبلاده

الأحد، 04 سبتمبر 2022 07:28 م
رئيس الوزراء العراقي يرحب بدعم واشنطن لبلاده رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
أ ش أ

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رحب رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، بدعم الولايات المتحدة الأمريكية لبلاده.


وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان أوردته قناة السومرية نيوز"، أن الكاظمي، استقبل مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، حيث بحثا العلاقات الثنائية، وتطورات الأحداث في العراق، ودور الحكومة في مواجهة التحديات، وجهودها لاحتواء الأزمة السياسية الراهنة عبر إطلاق مبادرات عدّة لحوار وطني شامل بين جميع القوى الوطنية السياسية.


كما شهد اللقاء بحث عدد من القضايا الإقليمية، والملفات ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على دور العراق البارز في التخفيف من حدة التوترات الإقليمية عبر جهود الحكومة العراقية في انتهاج سياسة التهدئة والحوار بين دول المنطقة.


ورحب رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بدعم الولايات المتحدة الأمريكية لبلاده، مؤكدا أهمية استمرار التعاون في ملف مكافحة الإرهاب، وتنمية العلاقات الثنائية وتوطيدها في مختلف المجالات الاقتصادية، والتعليمية، والثقافية.


من جانبها، أكدت ليف، على دعوة الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن جميع القادة العراقيين إلى تعزيز الحوار الوطني بين القوى السياسية؛ لتجاوز الأزمة، والمضي في ترسيخ أمن العراق واستقراره، وجددت التأكيد على مواصلة الإدارة الأمريكية دعم العراق، وتعزيز الشراكة بين بغداد وواشنطن وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين.

 


العراق

مصطفى الكاظمى

الولايات المتحدة

أمريكا والعراق

مجلس الوزراء العراقى



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