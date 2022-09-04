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رئيس الشيشان: بدء هجوم واسع النطاق في عدة مناطق من دونيتسك

الأحد، 04 سبتمبر 2022 08:10 م
رئيس الشيشان: بدء هجوم واسع النطاق في عدة مناطق من دونيتسك رمضان قديروف
كتب أحمد عرفة

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أكد رئيس الشيشان رمضان قديروف أن قوات "أخمات" الخاصة، عادت بعد فترة توقف تكتيكية لخوض معارك شرسة إلى جانب قوات الحلفاء في دونيتسك ولوجانسك، وفقا لروسيا اليوم.

وقال رئيس الشيشان: شنت وحدة القوات الخاصة "أخمات"، هجوما واسع النطاق في عدة مناطق من دونيتسك.

وأوضح رئيس الشيشان أن التوقف المؤقت، الذي حدث مؤخرا جاء لأغراض تكتيكية، وقد كان مبررا تماما، موضحا أنه لن يقدم كل التفاصيل، لكن بفضل الخطة التي تم وضعها، متابعا: هذا ما كنا نحتاجه، جنبا إلى جنب مع قوات الحلفاء، تقوم قوات "أخمات" الخاصة الآن بعمليات هجومية نشطة .

 


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