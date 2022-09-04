دبلوماسى صينى: خطط واشنطن لبيع أسلحة لتايوان تشكل مخاطر على العلاقات الثنائية

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قال المتحدث باسم السفارة الصينية لدى واشنطن، ليو بينجيو، إن خطط الولايات المتحدة الأمريكية لبيع أسلحة وخدمات بقيمة 1.1 مليار دولار لتايوان تشكل مخاطر جدية على العلاقات الثنائية بين بكين وواشنطن.

وأضاف الدبلوماسي الصيني - في تصريحات لوكالة أنباء "تاس" الروسية السبت - أن "تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية والولايات المتحدة تتدخل في الشئون الداخلية للصين وتقوض سيادة الصين ومصالحها الأمنية من خلال بيع الأسلحة لمنطقة تايوان".

وتابع أن "تحرك واشنطن يرسل إشارات خاطئة إلى القوى الانفصالية لاستقلال تايوان، ويهدد بشدة العلاقات الصينية الأمريكية والسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان".

وأوضح الدبلوماسي الصيني أن القرار الأمريكي "يتعارض مع القانون الدولي والمبادئ الأساسية للعلاقات الدولية وينتهك مبدأ صين واحدة وبنود البيانات الثلاثة المشتركة بين الصين والولايات المتحدة وخاصة بيان 17 أغسطس".

يذكر أن الإدارة الأمريكية أعلنت ليلة أمس عن ثلاثة عقود لبيع أسلحة وخدمات فنية لتايوان بقيمة إجمالية قدرها 1.1 مليار دولار، بما في ذلك المعدات والدعم اللوجستي لمحطات الرادار التايوانية وأنواع مختلفة من الصواريخ وقد أخطرت الإدارة الأمريكية الكونجرس بالفعل بشأن هذه الخطوة وأمام الهيئة التشريعية الآن 30 يومًا لفحص تلك الاتفاقيات ومنح الموافقة عليها.