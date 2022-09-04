خسائر أسبوعية لأسعار النفط بالأسواق العالمية.. و7.9% لبرنت

كتبت -مروة الغول

سجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية خسائر أسبوعية، حيث انخفض خام القياس العالمى برنت انخفاضًا بنحو 7.9%، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى بنحو 6.7%.

وسجلت أسعار النفط، 93.02 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت عند التسوية الجمعة،كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 86.87دولار للبرميل.

قال وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع (G7) في بيان مشترك الجمعة، إنهم يخططون لتطبيق حد أقصى لأسعار النفط الروسي والمنتجات البترولية.

وأضاف الوزراء في بيانهم أن "سقف السعر الأولي سيعتمد على نطاق من المدخلات الفنية وسيتم إعادة النظر في مستوى السعر حسب الضرورة".

وبحسب البيان، فإن الوزراء يهدفون إلى"تنفيذ قراراتهم وفق الجدول الزمني للإجراءات ذات الصلة ضمن حزمة العقوبات الأوروبية السادسة" على روسيا.

وتشكل الخطة المقترحة مرحلة جديدة من المحاولات الغربية للتقليل من عائدات روسيا النفطية، والتي تعتمد عليها حكومة بوتين بنسبة 50% لتمويل الميزانية.

وبموجب الخطة التي تم مناقشتها خلال الصيف ستمنع دول مجموعة السبع التمويل والتأمين على شحنات النفط الروسية، ما لم يتم بيع النفط بأقل من السعر المحدد، حيث تشكل الدول السبع 30% من الاقتصاد العالمي وتؤمن 90% من حركة الشحن العالمية.

وقالت صحيفة التايمز البريطانية إن روسيا قد صعدت حرب الطاقة مع أوروبا الليلة الماضية، وعلقت إلى أجل غير مسمى إمدادات الغاز عبر خط أنابيب نورد استريم 1، وهو خط أساسى للغرب.

وذهبت الصحيفة إلى القول بأن إلغاء موسكو الموعد النهائى لإعادة فتح خط أنابيب نورد ستريم 1، هى خطوة من المرجح أن تثير مزيدا من الاضطرابات فى أسواق الطاقة.