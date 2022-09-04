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خروج طفل مصاب بمرض نادر من العناية المركزة بمستشفى ملوى بعد تحسن حالته

الأحد، 04 سبتمبر 2022 12:14 م
خروج طفل مصاب بمرض نادر من العناية المركزة بمستشفى ملوى بعد تحسن حالته خروج طفل من العناية المركزة بمستشفى ملوى بالمنيا
المنيا-حسن عبد الغفار

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احتفل فريق العناية المركزة بمستشفى ملوى التخصصي جنوب محافظة المنيا، بتحسن وخروج حالة طفل يبلغ من العمر 15 سنة، بعد إقامته بالعناية لمدة 45 يوما.

وكان المريض قد حضر إلى المستشفى، مصابا بشلل رباعي فى الأطراف، وفشل بوظائف التنفس، وبعد عمل الفحوصات اللازمة تم تشخيص المريض بمتلازمة جيلان بارى Guillian Barre syndrome وهو من الأمراض المناعية النادرة التى تصيب الأعصاب الطرفية بالتهاب حاد يبدأ من الأطراف فى شكل تصاعدى ليشمل عضلات التنفس، وهى الحالة الأولى من نوعها يتم استقبالها وعلاجها بالمستشفى.

وتم وضع المريض على جهاز التنفس الصناعي واعطاءه الأجسام المضادة والعلاجات اللازمة إلى أن تماثل بالشفاء.

 


مديرية الصحة

مستشفى ملوى

وزارة الصحة

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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