حياة كريمة: هناك 36 ألف متطوع وكل الشباب يحبون المشاركة فى العمل الخيرى

كتب أحمد عبد الرحمن

قالت شانا مسعود مدير العلاقات الخارجية بمؤسسة حياة كريمة، إن التعاون مع الجامعة البريطانية بدأت قبل البروتوكول منها "أنتي الحياة"، في محافظة الفيوم، موضحة أن البروتوكول أضاف ووسع دائرة شركاء التنمية والعمل الخيري، وأهم نقاطه تنفيذ مبادرات تنموية منها القوافل الطبية في العديد من التخصصات.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إنجي القاضي، أنه يتم إحياء قيم المسؤولية المجتمعية المشتركة بمشاركة الشباب الجامعة بالأعمال الميدانية مع الفرق التابعة لحياة كريمة، والبرامج التوعوية من تثقيف وتوعية المرأة والأسرة، وتأهيل الشباب لسوق العمل.

وأوضحت أن مؤسسة حياة كريمة بها أكثر من 36 ألف متطوع وكل الشباب يحب المشاركة في العمل الخيري بدون مقابل لخدمة وطنه، والشباب الجامعي في غاية الحماس لخدمة المبادرة والأهالي.