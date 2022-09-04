حياة كريمة ببنى سويف.. إنشاء مجمع زراعى ووحدة بيطرية بقرية دلاص فى مركز ناصر

بنى سويف هانى فتحى

أكد على يوسف رئيس مدينة ناصر شمال محافظة بنى سويف، على استمرار العمل فى المشروعات الجار تنفيذها داخل قرية دلاص ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة والتى تشمل مركزى ببا وناصر.

وشدد على يوسف لـ"اليوم السابع" على استمرار الأعمال المنفذة بمشروع إنشاء المجمع الزراعي بالقرية، على مساحة 530م، والذي يتضمن إنشاء جمعية زراعية ووحدة بيطرية وإرشاد زراعي، ووحدة البان، حيث تتواصل الأعمال الإنشائية تحت إشراف جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، وذلك لتقديم الخدمات الزراعية للمزارعين بدائرة الوحدة.