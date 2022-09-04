جامعة الأقصر تنهى تجهيزات عقد اختبارات القبول بالمدرسة الثانوية للتمريض بإسنا

الأقصر – أحمد مرعى

أنهت جامعة الأقصر بقيادة الدكتور حمدى حسين رئيس الجامعة، كافة التجهيزات اللازمة لعقد اختبارات القدرات للطلاب والطالبات المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الثانوية الفنية للتمريض بإسنا "بنين – بنات" للعام الدراسي 2022/2023، وذلك بناءاً على تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأكد الدكتور حمدى حسين رئيس جامعة الأقصر، أنه تستعد الجامعة لإجراء اختبارات القدرات للطلبة والطالبات يوم 6 سبتمبر الجارى، حيث تكون الاختبارات تحت الإشراف الكامل لجامعة الأقصر بدءاً من إعداد الاختبارات ومروراً بأعمال المراقبة والتصحيح ورصد الدرجات بالرقم السري، وحتى إعلان النتيجة أخذاً بمبدأ الحيادية والشفافية وتكافؤ الفرص.

وأوضح رئيس جامعة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم عقد الامتحان يوم الثلاثاء الموافق 6 سبتمبر 2022 بكلية السياحة والفنادق بمدينة طيبة الجديدة، وذلك بجوار جهاز مدينة طيبة، مع الالتزام بارتداء الماسك للطلبة والطالبات المتقدمين للإختبارات، حيث سيتم في اليوم الأول 6 سبتمبر إجراء إمتحانات للطالبات في اللغة الإنجليزية من الساعة 10 وحتى 10.30 صباحاً، وفى الحاسب الآلى من الساعة 10.30 وحتى الساعة 11 صباحاً، وفى اللغة العربية من الساعة 11 وحتى الساعة 11.30، وفى نفس اليوم يتم عقد اختبارات للطلاب في اللغة الإنجليزية من الساعة 10 وحتى 10.30 صباحاً، وفى الحاسب الآلى من الساعة 10.30 وحتى الساعة 11 صباحاً، وفى اللغة العربية من الساعة 11 وحتى الساعة 11.30.

فيما أكد الدكتور طاهر أيوب، أنه بناءاً على تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، قررت مديرية الشئون الصحية عن إعادة إجراء اختبارات القدرات للطلاب والطالبات المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الثانوية الفنية للتمريض بإسنا، وتقرر أن تكون الإختبارات تحت الإشراف الكامل لجامعة الأقصر، وذلك بدءاً من إعداد الإختبارات ومروراً بأعمال المراقبة والتصحيح ورصد الدرجات بالرقم السري، وحتى إعلان النتيجة وفقاً لما هو متبع في السنوات الدراسية الخاصة بها أخذاً بمبدأ الحيادية والشفافية وتكافؤ الفرص، حيث تتمنى مديرية الشئون الصحية لأبنائها الطلبة والطالبات المتقدمين للاختبارات التوفيق والنجاح الدائم.

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