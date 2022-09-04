حملة تموينية موسعة بمدن ومراكز دمياط لضبط الأسواق

دمياط معتز الشربيني

شنت مديرية تموين دمياط، حملة تموينية بنطاق كلا من "مدينة الروضة مركز فارسكور، ومنطقة السنانية مركز دمياط "، حيث تم ضبط وتحرير عدد60 محضر بيانها عدد7 محاضر بيع بأزيد عن السعر الرسمى للسلع "السكر، الأرز، السجائر"، عدد 6 مناديب توزيع غاز بدون تصريح معتمد أو بدون إعلان عن سعر استبدال أسطوانه الغاز، مستودع حديد تسليح بدون إمساك سجلات معتمده من مديرية التموين.

كما تم ضبط عدد 3 مخبز بلدى انتاج خبز ناقص الوزن يستحق عنه فروق اسعار بقيمة ضعف العجز، 2محضر عرض لحوم مكشوفة بدون تغطية شاش والذبح خارج المجزر، وعدد 3 محضر عدم تدوين سعر البيع على عبوات التداول المعروضة للبيع بالمخالفة للقرار 330لسنة 2017، عدد 24 محضر عدم إعلان عن الأسعار فى مكان ظاهر للجمهور بواجهة المحل بالمخالفة للقرار 180لسنة 1950.

كما تم ضبط 14محضر عدم حمل شهاده صحيه تؤكد خلو العامل من الأمراض المعدية فى المحال والمطاعم الغذائية، وتم سحب عدد 13 عينة غذائية من السلع المعروضة للبيع لإرسالها لمعامل وزارة الصحة للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الأدمى من عدمه، كما تم المرور على معارض "أهلا مدارس" للمستلزمات والملابس المدرسية والتأكد من عمل خصومات حقيقية فى الأسعار وجودة الخدمه المؤداه للمواطنين .