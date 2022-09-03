وصول رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام من القمح 121774 طنا بميناء دمياط

دمياط معتز الشربيني

أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً جاء فيه: أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن، بينما غادر عدد 10 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 26 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 31442 طن تشمل: 1855 طن رمل و10487 طن علف و14100 طن ملح و4300 طن يوريا و700 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 11241 طن تشمل: 4700 طن ذرة و 4790 طن خردة و1050 طن خشب زان و701 طن ابلاكاش .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 660 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 118 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1917 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 121774 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 156769 طنا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2441 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم ابو راضي ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً و خروجاً عدد 2210 شاحنة .