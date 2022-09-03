اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وصول رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام من القمح 121774 طنا بميناء دمياط

السبت، 03 سبتمبر 2022 04:52 م
وصول رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام من القمح 121774 طنا بميناء دمياط ميناء دمياط
دمياط معتز الشربيني

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أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً جاء فيه: أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن، بينما غادر عدد 10 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 26 سفينة .

 

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 31442 طن تشمل: 1855 طن رمل و10487 طن علف و14100 طن ملح و4300 طن يوريا و700 طن بضائع متنوعة .

 

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 11241 طن تشمل: 4700 طن ذرة و 4790 طن خردة و1050 طن خشب زان و701 طن ابلاكاش .

 

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 660 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 118 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1917 حاوية مكافئة .

 

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 121774 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 156769 طنا .

 

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2441 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم ابو راضي ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً و خروجاً عدد 2210 شاحنة .


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