جنايات سوهاج تجدد حبس 6 من عناصر الإخوان 15 يوما

سوهاج- عمرو خلف

قررت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، تجديد حبس 6 من عناصر الإخوان 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون وأحكامه.

كانت نيابة جنوب سوهاج، تحت إشراف المحامى العام لنيابات جنوب سوهاج، قد وجهت للمتهمين، تهم الانضمام إلى جماعة ارهابية أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، بقصد تكدير السلم العام والترويج لأغراض الجماعة وحيازة وإحراز منشورات.