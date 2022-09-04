جلسة محاكاة لبرلمان طلائع مطوبس بحضور رئيس المدينة ونواب.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

نظمت إدارة البرلمان والتعليم المدني، بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، نموذج جلسة محاكاة مجلس النواب لأعضاء برلمان طلائع مطوبس، للتدرب على أدوات الرقابة البرلمانية، بنادي المعلمين، برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، بحضور أعضاء بمجلس النواب، مدير الإدارة الصحية، وكيل إدارة التربية والتعليم، مدير إدارة التضامن الاجتماعي، مدير إدارة التأمينات، مدير قصر الثقافة، رؤساء القرى، والقيادات التنفيذية .

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، دعم المديرية لبناء جيل لديه القدرة على تكريس الثقافة والممارسة البرلمانية الصحيحة، ليصبحوا قيادات المستقبل، وسفراء للتنوير، وأصحاب دور مستقبلي في الحياة السياسية بناء على وعى وإدراك، يبنى من الآن، وأشار إلى الخبرات التي يكتسبونها خلال تلك الجلسات كنموذج محاكاة للحياة النيابية .

وبدأت الجلسة بتلاوة جدول الأعمال، وتقديم طلبات الإحاطة والأسئلة، والتأكيد على عدم وجود اعتذارات من الأعضاء، الذي شمل طرح أسئلة حول شاطئ مطوبس الجديد ، قصر الثقافة، استغلال أرض فضاء بمنية المرشد، انتشار المخدرات ببعض القرى بمطوبس، كما تقدم أعضاء برلمان الطلائع باقتراحات عدة منها " إنشاء مجمع للمصالح الحكومية بالمدينة، انشاء مجمع مواقف، افكار جديده بخصوص الكتب المدرسية لغير القادرين .

تقدم البرلمانيون الصغار بطلبات إحاطة بخصوص المستشفى العام، إدراج بعض القرى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، انتشار التكتوك، أزماته المرورية، مصنع القمامة الجديد وتأثيراته على صحة مواطني مطوبس، سوء حالة الاتصالات بالمدينة والقرى التابعة، عن ملف استثمار كورنيش النيل والقناطر الخيرية.



الحضور بالجلسة



جانب من جلسة برلمان الطلائع