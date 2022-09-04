تفريغ 1309 سيارات وتداول 17 سفينة بمينائي شرق وغرب بورسعيد

بورسعيد محمد فرج

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم، عن استقبال ميناء غرب بورسعيد سفينة الرورو العملاقة HAE SHIN القادمة من ميناء العقبة وعلى متنها 1309 سيارات من ماركات مختلفة، والتى يبلغ طولها 188 متر بغاطس 6.9 متر، حيث غادرت الميناء فور الإنتهاء من عمليات التفريغ على الأرصفة لتستكمل رحلتها إلى كوريا.

وتعد هذه السفينة السادسة عشر من نوعها التى تدخل الميناء خلال هذا العام ليصبح إجمالي السيارات التي استقبلتها الميناء عبر سفن الرورو، نحو 24673 سيارة، وقد تم إتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بدخول السفينة للميناء من قطر وإرشاد وتفريغ حمولتها على الأرصفة لتستكمل رحلتها إلى كوريا وتخزينها في المخازن المخصصة لها؛ تمهيداً لبدء الإجراءات الجمركية والإفراج عنها.

وأضاف البيان أن مينائي شرق وغرب بورسعيد سجلا دخول وخروج 17 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينة ، بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة وخروج سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينتين حاويات وسفينتين بضائع عامة .

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة .