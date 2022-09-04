تحصين 109 آلاف رأس ماشية ضمن حملة الحفاظ على الثروة الحيوانية ببنى سويف

بنى سويف- هانى فتحى

تتواصل فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمي القلاعية والوادي المتصدع، والذي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى و مراكز المحافظة.

وبحسب التقرير، الذي تعده مديرية الطب البيطري، فقد وصل إجمالي للحيوانات التي تم تحصينها إلى 108 آلاف و987 رأسا، منها 96 ألفا و27 من الأبقار، و10 آلاف و434 من الجاموس، و2517 من الأغنام والماعز، وذلك منذ انطلاق الحملة في 14 يوليو الماضى وحتى 3 سبتمبر الجاري ،فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى المحافظة.

تجدر الإشارة إلى أن المحافظ، قد أصدر توجيهاته لرؤساء المدن والقرى بالتنسيق والتواصل مع مسؤولى قطاع الطب البيطري وتقديم التسهيلات المطلوبة والتيسيرات اللازمة،لتحقيق المستهدف للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع ،مع ضرورة حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية.

وكانت مديرية الطب البيطري_ تحت إشراف الدكتور محمد جلال، قد أتمت استعداداتها قبل انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، بالوحدات البيطرية على مستوى مراكز ومدن المحافظة،خاصة فيما يتعلق بإعداد وتجهيز الفرق الطبية، والأدوات والمعدات الخاصة بعمليات التحصين، وتوفير احتياجات الإدارات، والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة.