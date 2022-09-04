اليوم السابع
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تجديد حبس 3 عناصر إخوانية فى سوهاج 15 يوما

الأحد، 04 سبتمبر 2022 11:33 ص
تجديد حبس 3 عناصر إخوانية فى سوهاج 15 يوما سجن
سوهاج- عمرو خلف

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قررت النيابة الكلية شمال سوهاج، اليوم الأحد، تجديد حبس 3 من عناصر الإخوان، 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون وأحكامه.

كانت نيابة شمال سوهاج، تحت إشراف المحامى العام لنيابات شمال سوهاج، قد وجهت للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة ارهابية أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، بقصد تكدير السلم العام والترويج لأغراض الجماعة وحيازة وإحراز منشورات.

 

 

 

 


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