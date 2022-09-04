اليوم السابع
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القافلة المائية تصل مركز طما في سوهاج بمشاركة الشركة القابضة.. صور

الأحد، 04 سبتمبر 2022 09:26 ص
القافلة المائية تصل مركز طما في سوهاج بمشاركة الشركة القابضة.. صور قافلة مائية
سوهاج عمرو خلف

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نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، قافلة مائية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمركز طما، والجارى به تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة، والتى شارك بها مسئولو الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، حيث تضم القافلة خدمات قراءة وفحص العدادات وتحليل مياه الشرب وخدمة العملاء والشكاوى والكسح مجاناً للأهالي.
 
صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وأضاف أن الهدف من القافلة المائية تحقيق التواصل مع المواطنين بكافة أنحاء المحافظة.
وأوضحت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف، أنه يصاحب القافلة المائية مجموعة أنشطة للتوعية تشمل لقاء شعبى لرجال وعمد ومشايخ ومسئولى القرية وندوة للسيدات ومباراة كرة قدم بين فريقين من القرية وورشة سباكة لتعليم السيدات كيفية صيانة الادوات المنزلية هذا بالإضافة إلى حملات طرق ابواب واستطلاعات راي للمواطنين لتوعيتهم بقضايا المياه وخدمات مياه الشرب والصرف الصحى.
 
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