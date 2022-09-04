بعد استغاثتها عبر فيس بوك.. ضبط المتهم بسرقة هاتف محمول من فتاة بالأزيكية

كتب محمود عبد الراضى - سليم على

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن تضرر صاحبة الحساب المشار إليه من قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بسرقة هاتفها المحمول أعلى أحد الكبارى بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة .

بالفحص وباستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكبا الواقعة (شخصين ، مقيمين بنطاق محافظتى "القاهرة – الشرقية").

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبحوزتهما (الهاتف المحمول المستولى عليه) ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وباستدعاء المُبلغة تعرفت على الهاتف واتهمتهما بالسرقة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.