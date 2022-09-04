انقلاب سيارة نقل كبيرة محملة بالأنابيب في مدينة ناصر بأسيوط دون خسائر بشرية

أسيوط -هيثم البدرى

انقلبت سيارة نقل كبيرة محملة بأنابيب البوتاجاز بصينية الهضبة الغربية "مدينة ناصر" بأسيوط دون خسائر في الأرواح.

كان اللواء أحمد جمال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز أسيوط يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل كبيرة "تريلا" دون خسائر بشرية، وعلى الفور انتقل العميد علاء عبد الجابرالسكرتير العام المساعد، وقيادات مركز شرطه أسيوط، وقوات الحماية المدنية، والمرور ونائبي رئيس المركز، وتبين عدم وجود إصابات بشرية، وتم السيطره علي الموقف وإيقاف الطريق خشية وقوع حوادث وجار رفع آثار الحادث وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.



انقلاب سيارة



انقلاب سيارة



انقلاب سيارة