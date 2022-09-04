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تنسيق الجامعات 2022..

اليوم.. فتح باب التقديم للحاصلين على الشهادات المُعادلة للالتحاق بالجامعات الأهلية

الأحد، 04 سبتمبر 2022 04:00 ص
اليوم.. فتح باب التقديم للحاصلين على الشهادات المُعادلة للالتحاق بالجامعات الأهلية التنسيق
كتب محمد صبحى

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تستعد الجامعات الأهلية اليوم الأحد فتح باب التقديم للالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة المُنبثقة عن الجامعات الحكومية البالغ عددها اثنتا عشرة جامعة (جامعة أسيوط الأهلية، جامعة المنصورة الأهلية، جامعة المنيا الأهلية، جامعة المنوفية الأهلية، جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جامعة حلوان الأهلية، جامعة الزقازيق الأهلية، جامعة بنها الأهلية، جامعة جنوب الوادي الأهلية، جامعة الإسكندرية الأهلية، جامعة بني سويف الأهلية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية)، للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) هذا العام.
 
وعلى الطلاب خريجي الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) هذا العام الراغبين في التقديم للالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة المُنبثقة عن الجامعات الحكومية، التقدم مباشرة إلى هذه الجامعات.
 
وتستمر فترة تقديم الطلاب للجامعات لمدة 5 أيام، تبدأ من اليوم  الأحد الموافق 4 سبتمبر وحتى الخميس الموافق 8 سبتمبر 2022.
 
 

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