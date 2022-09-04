انطلاق اختبارات المرحلة الأولى لبرنامج "كابيتانو مصر" باستاد جامعة أسيوط.. صور

أسيوط- فريق المحافظات

انطلقت صباح اليوم الأحد، اختبارات المرحلة الأولى لبرنامج اكتشاف المواهب "كابيتانو مصر" باستاد جامعة أسيوط، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة ممثلة في مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

يهدف برنامج "كابيتاتو مصر" إلى اكتشاف الموهوبين في كرة القدم، لتحقيق حلمهم باللعب في أكبر الأندية ومنحهم الفرصة للظهور، ويمثل البرنامج نواة لمستقبل الكرة في مصر ومستوى الاحتراف بمعناه الحقيقي

وانطلقت مراسم الاختبارات بحضور اللجنة العلمية العليا من وزارة الشباب والرياضة المشرفة على البرنامج برئاسة الدكتور محمود سعد نجم منتخب مصر الأسبق، وعضوية كلا من الكابتن عبد الستار صبري نجم منتخب مصر الأسبق، والدكتور أحمد جمعة معاون وزير الشباب والرياضة، والدكتور جمال محمد علي عميد كلية التربية الرياضية الأسبق بجامعة أسيوط، والدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، ويتم تنفيذ الاختبارات بالتنسيق مع مديرية الشباب، والرياضة مديرية الصحة ومديرية الأمن

تتم الاختبارات بناء على أمرين هما الناحية الفنية والجسمانية، وترتكز فكرة المشروع على إجراء اختبارات للمواهب من الناشئين مواليد 2008 م 14 عام من جميع أنحاء الجمهورية، على أن يتم اختيار أفضل 120 لاعب في المرحلة الثانيه ويجرى لهم الاختبارات بشكل مركزي بمحافظة القاهرة، ومن المقرر أن تشمل المرحلة الأولى من الاختبارات سبعه محافظات هم الإسماعيلية والدقهلية وأسيوط والإسكندرية والغربية والقاهرة والشرقية

يذكر أنه قد تم الإعلان عن البرنامج على الصفحة الرسمية لمديرية الشباب والرياضة بأسيوط وتقدم اللاعبين الراغبين فى الاشتراك عن طريق التسجيل على اللينك الملحق فى الإعلان



جانب من الاختبارات



جانب من الاختبارات



جانب من الاختبارات