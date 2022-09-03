كابيتانو مصر يصل لمحطته الثالثة بأسيوط لاكتشاف المواهب الرياضية

أسيوط- هيثم البدرى

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، عن انطلاق برنامج كابيتانو مصر الذي يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبي كرة القدم في الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب في أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، والرياضة وتوجيهات الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط ومتابعة من عادل فؤاد مدير الادارة العامة للرياضة

وأوضح عادل فؤاد، مدير الإدارة العامة للرياضة أن البرنامج يهدف إلى اكتشاف مواهب تصل إلي العالمية مثل محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول، و محمد النني نجم أرسنال، ومحمود تريزيجيه، وغيرهم من اللاعبين المحترفين في الدوريات الأوروبية، كما أن البرنامج تم إطلاقه تحت اسم "كابيتانو مصر الملعب" هو الحكم وظهر خلال الإعلان الرسمي نجم الأهلي ومنتخب مصر كابتن مؤمن زكريا.

وعن شروط لاشتراك والتقديم في برنامج كابيتانو مصر يجب أن يكون المشترك يتمتع بالمواصفات الآتية:

1- يجب أن يكون المشترك من مواليد 2008 ويشترط الحضور بشهادة الميلاد

2- ألا يكون المشترك مسجل بأي نادي أو هيئة رياضية

وينطلق البرنامج غدا الأحد 4 سبتمبر المقبل من الساعة الثامنة صباحا حتي الساعة الخامسة مساء باستاد جامعة أسيوط، وعلى من يرغب في التسجيل ببرنامج كابيتانو مصر يتم الدخول على الموقع الإلكتروني وملئ استمارة المشاركة.



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