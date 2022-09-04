انتخابات نقيب المحامين.. إقبال ضعيف في جنوب القليوبية ومتوسط في شمالها.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت انتخابات النقابة العامة للمحامين على مقعد النقيب بلجان التصويت بمحافظة القليوبية إقبالا متوسطا بنقابة شمال القليوبية خلال الساعات الأولى لبدء أعمال التصويت، فيما كان الوضع معكوسا بنقابة المحامين الفرعية بجنوب القليوبية حيث كان الإقبال ضعيفا جدًا.

ففى النقابة الفرعية للمحامين جنوب القليوبية، كان الإقبال ضعيف جدًا وفقا لما أورده مجدى حافظ نقيب محامين جنوب القليوبية، خلال الساعات الأولى من سير الانتخابات لاختيار النقيب العام للمحامين، مشيرا إلى أنه بلغ إجمالى عدد الحضور منذ فتح اللجان فى التاسعة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا فى 7 لجان انتخابية تخطى الـ 600 ناخب فقط من من إجمالى 9454 محاميا مدرجا بجدول الانتخابات بجنوب القليوبية.

وأوضح "حافظ" لـ "اليوم السابع"، أنه تم تخصيص 7 لجان موزعة على 4 مقرات، وهى كالتالى شبرا الخيمة 4 لجان انتخابية، وبلغ عدد المصوتين بها حتى الآن 220 صوتا، ولجنة واحدة بالخانكة والعبور وبلغ عدد الأصوات بها حتى الآن 123، ولجنة بالقناطر الخيرية وبلغ عدد الأصوات بها حتى الأن 150 صوتا، ولجنة بقليوب وبلغ عدد من أدلى بصوته حتى الأن 110 ناخبين، ليصل إجمالى من أدلى بصوته حتى الآن 603 أصوات، من إجمالى 9454 ناخبا مدرجا بجدول الناخبين.

وفى نقابة شمال القليوبية والتى تضم "بنها وطوخ وكفر شكر وشببن القناطر، شهدت تواجدًا مكثفًا من أعضاء النقابة الفرعية برئاسة مجدى المهدى نقيب المحامين بشمال القليوبية، وأعضاء المجلس لتنظيم أعمال التصويت بالتنسيق مع اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، ومع أجهزة الأمن بالقليوبية التى فرضت كردونا أمنيا بمحيط نقابة المحامين لتأمين أعمال التصويت.

وقال مصطفى السعداوى، أمين صندوق النقابة بشمال القليوبية، أن عدد أعضاء من يحق لهم التصويت بالجمعية العمومية لشمال القليوبية يبلغ قرابة 7000 محامى نسبة الحضور منهم حتى ظهر اليوم 25-30 فى المائة، متوقعا زيادة الإقبال خلال الساعات المقبلة.

وأشار إلى أن التصويت يتم على 18 مرشحا هم أشرف فتح الباب وعبد الحليم علام ونبيل حسن ومحمد رجب وفرج عاشور وأسامة درويش وشادى طلعت وأحمد على وعلى محمد وأحمد سعيد والسيد أحمد وفؤاد مسعد وياسر عبد السلام ومنشاوى غانم وعبد الحسيب محمد وساهر محمد وخالد كمال وعمر هريدى.

وأضاف مصطفى السعداوى، أن أعمال التصويت ستنتهى فى الساعة الخامسة مساء لتبدأ أعمال الفرز باللجان الفرعية وإرسالها للجنة العامة، كما شهد محيط لجان التصويت هدوءا واستقرارا ملحوظًا تزامنًا مع أعمال التصويت.



إقبال المحامين بالقليوبية على لجان اختيار النقيب العام 6



إقبال المحامين بالقليوبية على لجان اختيار النقيب العام 3



إقبال المحامين بالقليوبية على لجان اختيار النقيب العام 4



إقبال المحامين بالقليوبية على لجان اختيار النقيب العام 1



إقبال المحامين بالقليوبية على لجان اختيار النقيب العام 5