نقيب المحامين بالأقصر: 2399 عضوا بالنقابة يختارون النقيب الجديد.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، اليوم الأحد، فعاليات إنتخابات نقابة المحامين من التاسعة صباحاً، حيث يقول الدوشى شاكر أبو دوح نقيب محامين الأقصر، أن الانتخابات تتم فى الأقصر عبر 5 لجان موزعة على 4 مقرات انتخابات بمختلف أرجاء المحافظة، وذلك لاختيار نقيب جديد للمحامين من بين 18 مرشحا، خلفًا للنقيب الراحل رجائي عطية الذي وافته المنية في شهر مارس الماضي.

وأضاف نقيب محامين الأقصر، لـ"اليوم السابع"، إن اللجان فتحت أبوابها فى المواعيد المحددة لها ولا يوجد أى تأخير، أو معوقات وصول المستشارين المشرفين وأعضاء اللجان والإداريين فى الموعد المحدد وبدء عملية التصويت بسهولة ويسر للسادة المحامي، موضحاً أن الأعضاء الذين لديهم حق التصويت 2399 عضوا منهم 735 عضوا يمثلون لجنة بندر الأقصر، و384 عضو بمركز الأقصر و245 عضو في لجنة أرمنت و83 عضو فى لجنة القرنة، و952 عضو فى لجنة مركز إسنا.

وأوضح الدوشى شاكر أبو دوح نقيب محامين الأقصر، أنه تم الإنتهاء من كافة التجهيزات في الانتخابات التي تجرى على مقعد النقيب العام، ويتنافس فيها 18 مرشحًا، تحت إشراف قضائي كامل، حيث بدأت فعاليات الإنتخابات من 9 صباحاً فى خلال 5 لجان بمحافظة الأقصر، وهى (لجنة بنقابة المحامين بمحكمة إسنا ولجنة بمبنى النقابة بمحكمة أرمنت ولجنة بمقر النقابة بالقرنة ولجنتين بمقر النقابة الفرعية بمجمع محاكم الأقصر) وتتولى هيئة قضايا الدولة مهمة الإشراف القضائي على الانتخابات، بلجنة قضائية يترأسها المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى نائب رئيس الهيئة.



قيدات نقابة المحامين خلال التصويت



توافد المحامين للتصويت فى الانتخابات



اقبال المحامين على التصويت بالانتخابات



جانب من توافد المحامين على التصويت