المدارس تسلم شهادات النجاح بالدور الثانى لطلاب الثانوية العامة

كتب محمود طه حسين

بدأت المدارس الثانوية تسليم طلاب الثانوية العامة الناجحين بالدور الثاني للثانوية العامة شهادات النجاح بعد سداد 65 جنيها رسوم.

وأكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم تسليم إخطارات نجاح الثانوية العامة الخاصة بطلاب الدور الثاني 2022 لجميع الإدارات التعليمية، لتسليمها للطلاب الناجحين في امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني، حتى يتمكنوا من التقديم بها على موقع تنسيق القبول بالجامعات.

اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الأسبوع الماضى، نتيجة الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2021.

وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني 157 ألف و930 طالب/طالبة، حضر منهم 156 ألف و88 طالب/طالبة، وبلغ عدد الناجحين 138 ألف و475 طالب/طالبة بنسبة 88.7%.