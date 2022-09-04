العثور على جثة صاحب مكتب سفريات مقتولا داخل مكتبه بالغربية

الغربية مصطفى عادل

عثر المواطنون على جثة صاحب مكتب سفريات مقتولا داخل مكتبه بشارع الجلاء بمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، وتم فرض كردون امنى بالمنطقة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء محمد عمار مدير امن الغربية إخطارا من مأمور مركز كفر الزيات بورود بلاغ لشرطة النجدة بمقتل شخص داخل مكتب سفريات بشارع الجلاء.

انتقل رجال المباحث الجنائية لمكان البلاغ وتم فرض كردون امنى بالمنطقة وتبين مقتل "مهند .خ " صاحب مكتب سفريات داخل مكتبه، تم إخطار النيابة العامة لمناظرة مكان الواقعة وتجري الأجهزة الأمنية تحرياتها لضبط الجاني واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.