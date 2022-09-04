الطب البيطرى يحصن المواشى ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، عن استكمال مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، أعمالها فى فعاليات الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع لمديرية الطب البيطري بالأقصر، والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبإشراف ومتابعة الدكتورة هبة فضل مدير إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطري بالأقصر.

وأضاف الدكتور فتحى سلمى، فى بيان صحفى، أنه انطلقت لجان التحصينات ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، والتى تشمل ما يلي:- (لجنة التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع التابعة لوحدة النمسا البيطرية، بإدارة إسنا البيطرية برئاسة الدكتورة كوثر عبد الغنى رئيس وحدة النمسا البيطرية بإسنا، وهذا إضافة إلى تنفيذ أعمال الرش الجماعى الحيوانات بهذه اللجنة - لجنة التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع التابعة لوحدة بندر أرمنت البيطرية برئاسة الدكتور محمد حمزة رئيس الوحدة البيطرية بارمنت).

كما تم تشكيل لجنة التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع التابعة لوحدة الرزيقات البيطرية، بإدارة أرمنت البيطرية برئاسة الدكتورة افكار يسرى الطبيبة بوحدة الرزيقات البيطرية، ولجنة التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع التابعة لوحدة الغريرة البيطرية، برئاسة الدكتور حسين البدرى رئيس وحدة الغريرة البيطرية، وعضوية الدكتور محمد محمود محمد والدكتورة ماجدة مكى الطبيبة بوحدة الغريرة البيطرية، ولجنة التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع التابعة لوحدة النمسا البيطرية، برئاسة الدكتورة بسمة نادر الطبيبة بوحدة النمسا البيطرية. إضافة إلى تنفيذ أعمال التأمين على الماشية بهذه اللجنة.

وأكد الدكتور فتحى سلمى مدير المديرية، أنه من المقرر أن تستمر مديرية الطب البيطرى بالأقصر والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها فى استكمال فعاليات الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وذلك حتى إستكمال كامل تعداد الحيوانات بمحافظة الأقصر، وأهاب بالمواطنين ومربى وتجار الماشية بضرورة التعاون مع لجان التحصينات بمشاركتهم الإيجابية، وتقديم الحيوانات الخاصة بهم لتحصينها حرصاً على صحة وسلامة وحماية الحيوانات من هذه الأمراض الوبائية، وتحقيقاً للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة والتى فى مقدمتها الحفاظ على الثروة الحيوانية، وتحقيقاً للتنمية المستدامة بها وحرصاً على صحة وسلامة الغذاء من أصل حيوانى، ومنعاً من انتشار هذه الأمراض الوبائية.



التحصين للمواشي ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع



لجان الطب البيطرى تقدم التحصين للمواشي ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع



جانب من حملات تحصين المواشي بقرى الأقصر