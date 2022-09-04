اليوم السابع
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الصحة تكشف أهمية لقاح الأنفلونزا لـ4 فئات .. التفاصيل

الأحد، 04 سبتمبر 2022 05:58 م
الصحة تكشف أهمية لقاح الأنفلونزا لـ4 فئات .. التفاصيل لقاح الأنفلونزا مهم لـ4 فئات
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن لقاح الإنفلونزا السنوى مهم، خاصة للأشخاص الأكثر عرضة لمضاعفات الإنفلونزا ومن بينهم الحوامل وكبار السن والأطفال الصغار والأشخاص المصابون بضعف المناعة.
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان إن لقاح الإنفلونزا السنوي متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية.
 
 
وقال الدكتور مصطفى محمدى رئيس مركز التطعيمات القومى بفاكسيرا، إن التطعيمات هى خط الدفاع الأول فى مواجهة الأمراض المعدية، وتابع: هى السبيل لكسر حلقة مهمة فى سلسلة انتقال العدوى وقطع الطريق لاستمرار المرض وبقاء انتشاره.
 
وأضاف الدكتور مصطفى محمدى، أنه يتوفر الآن لقاح الإنفلونزا الموسمية الجديد فى المركز الرئيسى وجميع مراكز تطعيمات فاكسيرا، وتابع: النوع المتوفر حاليا هو اللقاح الرباعى وسعر الجرعة 190 جنيها، وخدمة التطعيم 10 جنيهات.
 
وتابع: يعطى لقاح الأنفلونزا الموسمية بداية من عمر 6 شهور، ولمن هم أول مره لهم تلقى اللقاح، وعمرهم بين 6 شهور إلى 9 سنوات جرعتين بينهم شهر، مضيفا: ولمن هم 9 سنوات فما فوقها جرعه واحدة ولجميع الأعمار الجرعة ثابتة وهى ٢/١ مل ( الجرعة كاملة ) أيا كان السن أو عدد الجرعات ولا يوجد تقسيم للجرعة.

الصحة

الانفلونزا

لقاح الانفلونزا



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