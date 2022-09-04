السفير الأمريكي فى موسكو ينهي أعماله ويغادر إلى بلاده

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أعلنت الخدمة الصحفية للسفارة الأمريكية في روسيا، عن إنهاء السفير الأمريكي جون سوليفان خدمته في موسكو ومغادرته البلاد اليوم الأحد.

ووفقا لوكالة "تاس": "تستعد واشنطن لإجراء تناوب في منصب السفير الأمريكي لدى موسكو، ولا يوجد حديث عن أي خفض لمستوى البعثة الدبلوماسية الأمريكية في روسيا".

يذكر أنه تم تعيين سوليفان في ديسمبر 2019، وذكرت البعثة الدبلوماسية، أنه سيكمل أربعين عاما في الخدمة العامة. وخلال حياته، خدم سوليفان في ولاية خمسة رؤساء أمريكيين، بما في ذلك منصب نائب وزير الخارجية الأمريكية، ومناصب عليا في وزارات العدل والدفاع والتجارة الأمريكية.