اليوم السابع
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الأحد، 04 سبتمبر 2022 06:28 م
أكرم القصاص
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السفير الأمريكي فى موسكو ينهي أعماله ويغادر إلى بلاده

الأحد، 04 سبتمبر 2022 06:02 م
السفير الأمريكي فى موسكو ينهي أعماله ويغادر إلى بلاده السفير الأمريكي جون سوليفان
أ ش أ

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أعلنت الخدمة الصحفية للسفارة الأمريكية في روسيا، عن إنهاء السفير الأمريكي جون سوليفان خدمته في موسكو ومغادرته البلاد اليوم الأحد.

وبحسب بيان السفارة: "أنهى سفير الولايات المتحدة لدى روسيا جون سوليفان فترة عمله كمبعوث للولايات المتحدة، وغادر موسكو اليوم.. وحتى وصول خليفة للسفير سوليفان، ستعمل إليزابيث رود قائمة بأعمال السفير في سفارة الولايات المتحدة في موسكو".

ووفقا لوكالة "تاس": "تستعد واشنطن لإجراء تناوب في منصب السفير الأمريكي لدى موسكو، ولا يوجد حديث عن أي خفض لمستوى البعثة الدبلوماسية الأمريكية في روسيا".

يذكر أنه تم تعيين سوليفان في ديسمبر 2019، وذكرت البعثة الدبلوماسية، أنه سيكمل أربعين عاما في الخدمة العامة. وخلال حياته، خدم سوليفان في ولاية خمسة رؤساء أمريكيين، بما في ذلك منصب نائب وزير الخارجية الأمريكية، ومناصب عليا في وزارات العدل والدفاع والتجارة الأمريكية.

 

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