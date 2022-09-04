السجن 3 سنوات لعامل تعدى على ربة منزل بالطريق العام في الإسكندرية

الإسكندرية - فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد عبد الوهاب أبو عمر رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبد العظيم عبد الهادي البيه، والمستشار عبد العظيم صادق محمود، والمستشار محمد عبد القادر الحلو وسكرتير الجنايات خميس قمر، بالسجن 3 سنوات للمتهم "ال.ح.ال"، لاتهامه بالتعدى على المجني عليها " ل.م.ال" بالطريق العام.

تعود أحداث القضية، المقيدة برقم 11448 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل أول، يفيد بضبط المتهم بعد التعدى عليها بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل أول، أنه حال سير المجني عليها " ل.م.ال" 46 عاما في الطريق العام، باغتها المتهم "ال.ح.ال" فاستغاثت بالاهالي وحاول المتهم الفرار ، وتمكنوا الأهالي من الإمساك به واصطحابة الي ديوان قسم شرطة الرمل أول وحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهم علي النيابة، قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهم.