الداخلية تداهم بؤرا إجرامية في الدقهلية وتضبط سلاحا ومخدرات

كتب محمود عبد الراضي -أسماء شلبى

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية حملة أمنية مدعومة بقوات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دوائر مراكز شرطة (المنزلة – المطرية – الجمالية)، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (4 أشخاص ، لهم معلومات جنائية "ومطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا "سلاح نارى – شروع فى قتل – مخدرات " ومحكوم على أحدهم بالسجن المؤبد)، وبحوزتهم (بندقية آلية – بندقية خرطوش – فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر البانجو وزنت 20 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة).

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى إستمرار الحملات.