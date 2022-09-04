الداخلية تداهم بؤرا إجرامية في الدقهلية وتضبط سلاحا ومخدرات

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية حملة أمنية مدعومة بقوات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دوائر مراكز شرطة (المنزلة – المطرية – الجمالية)، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (4 أشخاص ، لهم معلومات جنائية "ومطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا "سلاح نارى – شروع فى قتل – مخدرات " ومحكوم على أحدهم بالسجن المؤبد)، وبحوزتهم (بندقية آلية – بندقية خرطوش – فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر البانجو وزنت 20 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة).
وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى إستمرار الحملات.
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