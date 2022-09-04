اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الجزائر: افتتاح الدورة العادية لغرفتي البرلمان

الأحد، 04 سبتمبر 2022 03:23 م
الجزائر: افتتاح الدورة العادية لغرفتي البرلمان البرلمان الجزائرى
أ ش أ

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افتتح البرلمان الجزائرى بغرفتيه، اليوم الأحد، دورته العادية 2022 - 2023.


وجاء افتتاح هذه الدورة وفقا لأحكام المادة 138 من الدستور الجزائري، والتي تُحدد تنظيم البرلمان، وتحدد علاقاته الوظيفية مع الحكومة.


وحضر مراسم جلسة الافتتاح بمقر المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة الأولى من البرلمان)، ومجلس الأمة (الغرفة الثانية من البرلمان)، اليوم، رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن، وعدد من أعضاء الحكومة؛ من بينهم وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، ووزير الصناعة أحمد زغدار.


وكانت الدورة السابقة للبرلمان الجزائري قد شهدت المصادقة على عدد من مشاريع القوانين الهامة على غرار قانون المالية والاستثمار، فضلا عن تنصيب عدد من لجان الصداقة مع مختلف البرلمانات الدولية.


الجزائر

البرلمان الجزائرى

انعقاد البرلمان الجزائرى

المجلس الشعبي الوطني الجزائري

مجلس الأمة الجزائرى



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