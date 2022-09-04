الجامعة العربية تتواصل مع السودان لوضع خطة استجابة عاجلة لمواجهة أزمة السيول

بيشوى رمزى

​أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن التضامن الكامل للجامعة مع النداء الذي أطلقه السودان إلى جميع المنظمات العربية والدولية لمساعداته في مواجهة كوارث السيول والأمطار التي اجتاحت البلاد، مؤكدا على التواصل مع الجهات السودانية لوضع خطة استجابة عاجلة.

​

وبحسب بيان صادر عن الجامعة العربية، صرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدى، أن الجامعة العربية تتواصل مع الجهات السودانية المعنية في الوقت الراهن من أجل وضع خطة استجابة عاجلة لمواجهة الفجوة القائمة بين حجم الأضرار التي سببتها الكارثة ومستوى الاستجابة الحالية من جانب المجتمع الدولي.