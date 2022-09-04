اليوم السابع
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الأحد، 04 سبتمبر 2022 10:56 م
أكرم القصاص
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"التعاون الخليجي" يبحث تعزيز العمل المشترك في مجال الصناعة بين أعضاءه

الأحد، 04 سبتمبر 2022 10:00 م
"التعاون الخليجي" يبحث تعزيز العمل المشترك في مجال الصناعة بين أعضاءه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف
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بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أوجه تعزيز التعاون الصناعي والتعديني بين دول المجلس في المجال الصناعي، بما يُسهم في تطوير دور القطاع الحيوي وتحقيق النمو الاقتصادي التكاملي في دول المجلس.


وذكرت وكالة أنباء السعودية أن ذلك جاء خلال اجتماع الحجرف مع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، رئيس الدورة الحالية للجنة التعاون الصناعي، اليوم ، في مقر الأمانة بالرياض.


وتم خلال الاجتماع بحث العديد من الموضوعات والجهود التي تبذلها لجنة التعاون الصناعي بدول مجلس التعاون، لتحقيق المصالح المشتركة، وتعزيز القدرات التكاملية في قطاع الصناعة والفرص المتاحة ، تنفيذا لتوجيهات قادة دول المجلس.


مجلس التعاون الخليجي

نايف الحجرف

الصناعة فى الخليج

تطوير الصناعة

بندر بن إبراهيم الخريف



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