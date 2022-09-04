اليوم السابع
Ads
الأحد، 04 سبتمبر 2022 11:11 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

التضامن: تنفيذ تدريبات للشباب فى 10 محافظات ضمن مشروع "مودة"

الأحد، 04 سبتمبر 2022 10:52 ص
التضامن: تنفيذ تدريبات للشباب فى 10 محافظات ضمن مشروع "مودة" فعاليات مشروع مودة
كتب ــ مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تستمر وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ المشروع القومي للحفاظ علي كيان الأسرة المصرية "مودة" التي تهدف إلى دعم المقبلين على الزواج بالمعلومات والمهارات اللازمة لتأسيس أسرة سوية، تحت رعاية الدكتورة  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى.
 
وأكدت الدكتورة راندا فارس مدير مشروع "مودة" بوزارة التضامن الاجتماعى، أنه من خلال التعاون المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الشباب والرياضة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، قام مشروع "مودة" بإطلاق حزمة برامج تدريبية دامجة بمراكز الشباب على مستوى 10 محافظات، وهى "القاهرة- الإسكندرية- بورسعيد- الفيوم- الدقهلية- أسيوط- سوهاج- قنا- البحر الأحمر- أسوان" كمرحلة أولى.
 
وأضافت "فارس"، أنه تم تنظيم دورات لإعداد كوادر شبابية من المحافظات المذكورة كمدربين على تنفيذ الدليل التدريبي التفاعلي الدامج والذي تم تطويره بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، حيث تم إعداد 98 مدربا ومدربة منهم 10 من الأشخاص ذوي الإعاقة.
 
وكشفت مدير مشروع "مودة"، أنه منذ إطلاق المشروع للمرحلة التنفيذية للتدريبات داخل مراكز الشباب بالمحافظات المذكورة، بلغ إجمالي الدورات المنفذة 47 دورة تدريبية تفاعلية استفاد منها حتى اليوم 668 شابًا وفتاة، بنسبة مشاركة 67 ٪؜ للإناث و33 ٪؜ للذكور، مع الاهتمام بالمشاركة الفعالة للشباب والفتيات من ذوي الإعاقات المختلفة.
 
وتناقش الورش التدريبية خلال 3 أيام عمل القضايا والجوانب المتعلقة بالحياة الأسرية من الزواج وأهدافه، وأهم المعايير والأسس الواجب مراعاتها عند اختيار شريك الحياة، كذلك المهارات المختلفة التي تساعد المقبلين على الزواج لتأسيس كيان أسري سوي مثل مهارات الحوار والتواصل وبناء الثقة والتوافقات، والأسس العلمية والمهارية للتعامل مع المشكلات، كما تتناول الورش أنشطة حول العنف الأسري وأسبابه وطرق مواجهته، بالإضافة لأهم أساليب وأسس التربية الوالدية الإيجابية، وطرق إدارة الموارد الاقتصادية للمنزل والمفاهيم المتعلقة بصحة الأسرة المصرية، والآثار الإيجابية لتنظيم الأسرة، وأهمية إجراء الفحص الطبي للمقبلين على الزواج.
 
 
 
PHOTO-2022-09-04-08-15-57 (3)
 

 

PHOTO-2022-09-04-08-15-57 (2)
مشروع "مودة"

 

PHOTO-2022-09-04-08-15-57 (1)
فعاليات مشروع مودة

 

PHOTO-2022-09-04-08-15-57
جانب من مشروع مودة

 

 


التضامن

مشروع مودة للحفاظ على كيان الأسرة المصرية

مشروع مودة

الاسرة المصرية

تنظيم الاسرة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة