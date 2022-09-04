الاتحاد الأوروبي يستبدل رئيس بعثته الدبلوماسية لدى موسكو

وكالات

استبدل الاتحاد الأوروبي رئيس بعثته الدبلوماسية لدى موسكو، حيث ترك الدبلوماسي الألماني ماركوس إيدير منصب السفير، ليحل محله الفرنسي رولان جالياراج.

وأشار إلى أنه على الرغم من الأزمة غير المسبوقة في العلاقات مع روسيا، بسبب الأزمة الأوكرانية، فإن "الاتحاد الأوروبي متمسك بالموقف بشأن ضرورة إبقاء قنوات الاتصال الدبلوماسية مفتوحة مع موسكو".

وقال سفير الاتحاد الأوروبي في روسيا، خلال مقابلة تلفزيونية، إن آخر يوم عمل له في هذا المنصب كان 31 أغسطس.