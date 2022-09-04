الاتحاد الأوروبي يستبدل رئيس بعثته الدبلوماسية لدى موسكو

استبدل الاتحاد الأوروبي رئيس بعثته الدبلوماسية لدى موسكو، حيث ترك الدبلوماسي الألماني ماركوس إيدير منصب السفير، ليحل محله الفرنسي رولان جالياراج.
وبحسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم" فقد "تم التخطيط لتغيير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في موسكو، حيث غادر ماركوس إيدير روسيا، وفي المستقبل القريب سيتولى هذا المنصب السفير الفرنسي السابق في ماليزيا، رولان غالياراغ، وقد تمت الموافقة على تعيينه في هذا المنصب من قبل مفوض الأمن والخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل في يونيو".
وأشار إلى أنه على الرغم من الأزمة غير المسبوقة في العلاقات مع روسيا، بسبب الأزمة الأوكرانية، فإن "الاتحاد الأوروبي متمسك بالموقف بشأن ضرورة إبقاء قنوات الاتصال الدبلوماسية مفتوحة مع موسكو".
وقال سفير الاتحاد الأوروبي في روسيا، خلال مقابلة تلفزيونية، إن آخر يوم عمل له في هذا المنصب كان 31 أغسطس.
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