الأوقاف تعلن افتتاح 16 مسجدًا يوم الجمعة المقبل منها 13 مسجدًا جديدًا

تفتتح وزارة الأوقاف ( 16 ) مسجدًا الجمعة القادم 9 / 9 / 2022م ، منها ( 13 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 3 ) مساجد صيانة ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2022م حتى تاريخه ( 142 ) مسجدًا، منها ( 121 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 21) مسجدًا صيانة ، وهي على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف القليوبية
1. عمر بن الخطاب – عزبة الجنينة – كفر سعد بحيري – شبين القناطر شرق
2. الرحمة – عزبة سرور - الحصة – طوخ
مديرية أوقاف الأقصر
3. السلام – قرية الروافعة – البياضية
مديرية أوقاف الجيزة
4. أبو بكر الصديق – مساكن 1185 عمارة – دهشور - أكتوبر
مديرية أوقاف أسوان
5. عزبة المصري القبلي – الكلح غرب والوادي –ادفو – عزبة المصري
مديرية أوقاف الشرقية
6. مكارم الأخلاق – الجمباز - الزقازيق
7. الفتح – بندر منيا القمح
8. الأربعين – صان الحجر
مديرية أوقاف الفيوم
9. عباد الرحمن – ع إبراهيم أغا – م الجمال – مركز طامية
10. الإيمان – الروضة – طامية
11. الجمال القبلي – عزبة الجمال – طامية
مديرية أوقاف البحيرة
12. التوبة – إدفينا – مركز رشيد
مديرية أوقاف كفر الشيخ
13. خالد بن الوليد – قرية 18 الأبعادية – الحامول غرب
ثانيًا: مسجد الصيانة:
مديرية أوقاف الإسكندرية
1. سلطان – شارع راغب - كرموز
مديرية أوقاف الشرقية
2. الملكيين - تلراك
مديرية أوقاف البحيرة
3. عزبة الحيلة – خمارة – ايتاي البارود.
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