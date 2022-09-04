اليوم السابع
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الأوقاف تعلن افتتاح 16 مسجدًا يوم الجمعة المقبل منها 13 مسجدًا جديدًا

الأحد، 04 سبتمبر 2022 05:37 م
الأوقاف تعلن افتتاح 16 مسجدًا يوم الجمعة المقبل منها 13 مسجدًا جديدًا افتتاح مساجد
على عبد الرحمن

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تفتتح وزارة الأوقاف ( 16 ) مسجدًا الجمعة القادم 9 / 9 / 2022م ، منها ( 13 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 3 ) مساجد صيانة ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2022م حتى تاريخه ( 142 ) مسجدًا، منها ( 121 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 21) مسجدًا صيانة ، وهي على النحو التالي:
 
 أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
 مديرية أوقاف القليوبية
1. عمر بن الخطاب – عزبة الجنينة – كفر سعد بحيري – شبين القناطر شرق
2. الرحمة – عزبة سرور - الحصة –  طوخ
 
 مديرية أوقاف الأقصر
3. السلام – قرية الروافعة – البياضية 
 
 مديرية أوقاف الجيزة
4. أبو بكر الصديق – مساكن 1185 عمارة – دهشور - أكتوبر
 
 مديرية أوقاف أسوان
5. عزبة المصري القبلي – الكلح غرب والوادي –ادفو – عزبة المصري
 
 مديرية أوقاف الشرقية
6. مكارم الأخلاق – الجمباز - الزقازيق
7. الفتح – بندر منيا القمح
8. الأربعين – صان الحجر 
 
 مديرية أوقاف الفيوم
9. عباد الرحمن –  ع إبراهيم أغا –  م الجمال –  مركز طامية 
10. الإيمان – الروضة – طامية 
11. الجمال القبلي – عزبة  الجمال – طامية 
 
 مديرية أوقاف البحيرة
12. التوبة –  إدفينا – مركز رشيد 
 
 مديرية أوقاف كفر الشيخ
13. خالد بن الوليد – قرية 18 الأبعادية – الحامول غرب
 
 ثانيًا: مسجد الصيانة: 
 مديرية أوقاف الإسكندرية
1. سلطان – شارع راغب - كرموز
 
 مديرية أوقاف الشرقية
2. الملكيين -  تلراك
 مديرية أوقاف البحيرة 
3. عزبة الحيلة – خمارة – ايتاي البارود.
 

وزارة الاوقاف

افتتاح مساجد

تطوير مساجد

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