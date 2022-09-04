الأقصر ترفع 6109 أطنان مخلفات وتحرر 33 محضر بيئة في حملات تفتيشية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تابع اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، وأحمد أبو عيش سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر، العمل ونسب معدلات الإنجاز فى بعض الإدارات التابعة لمجلس مدينة الأقصر، وذلك لتطبيق مفاهيم الجودة والتميز ورصد النتائج حتى الوصول إلى مؤشر أداء متميز، من خلال (رفع كفاءة النظافة والتجميل - شؤون البيئة - المركز التكنولوجي - التفتيش المالي والإداري)، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة المتابعة الميدانية الدورية وتحسين معدلات الإنجاز في كافة القطاعات.

وقال رئيس مدينة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه بالنسبة لقطاع النظافة والتجميل تم رفع كفاءة مستوى النظافة بتنفيذ حملات نظافة يومية وإزالة التراكمات بجميع الأحياء، وذلك بصفة مستمرة مقسمة على ثلاث ورديات للحفاظ على المنظر الجمالي والمظهر الحضاري لمدينة الأقصر، بالإضافة إلى متابعة رئيس مدينة الأقصر لرفع كفاءة المسطحات الخضراء بالشوارع الرئيسية والحدائق والميادين العامة بالتنسيق مع الإدارة العامة للحدائق والبساتين، وأسفرت حملات النظافة عن رفع 4382 طن قمامة و1727 طن أتربة وتراكمات.

أما في مجال شؤون البيئة فقد أفاد طارق يوسف سعد الله مدير الإدارة، أنه تم تحرير عدد 14 محضر جنحة لمخالفات بيئية، و3 محضر إداري مخالفات بيئية، بالإضافة إلى تحرير عدد 16 محضر تم إرسالهم إلى إلى قسم شرطة البيئة والمسطحات المائية، لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وبالنسبة للمركز التكنولوجي تم متابعة التقرير الوارد من المهندسة سلوى فهيم مدير المركز التكنولوجي بمدينة الأقصر، حيث تضمن التقرير الطلبات المقدمة من المواطنين في عدة مجالات وهي كالآتي:- (عدد 12 طلب بيان صلاحية اشتراطات جديدة - عدد 7 طلب بيان صلاحية قانون 119 لسنة 2008 - عدد 2 طلب ترخيص بناء قانون 119 لسنة 2008 - عدد 16 ملف التصالح في مخالفات البناء نموذج 10 نهائي و11 ملف مؤقت.

وفى التفتيش المالي والإداري في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمتابعة مدى الانضباط الإداري وانتظام سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية، تم تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة للمرور على الإدارات والأحياء والقطاعات والهيئات والوحدات الصحية التابعة لبندر الأقصر، لمتابعة سير العمل خلال شهر أغسطس الماضي، مما أسفر عن تنفيذ 151 متابعة حملات تفتيشية للمرور على المنشآت الحكومية الخدمية (تعليم - صحة - مراكز شباب - أحياء - وغيرها)، وتم تحرير 20 محضر تغيب عدد 222 بدون سند قانوني، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإحالتهم إلى الشئون القانونية للتحقيق، وأكد اللواء دكتور علي الشرابي على استمرارية أعمال التفتيش والمتابعة على مختلف المواقع والهيئات لضبط منظومة العمل، وذلك تنفيذاً لتكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة متابعة انتظام العمل داخل المصالح الحكومية.



مدينة الأقصر ترفع 6109 طن تراكمات ومخلفات



جانب من رفع أطنان مخلفات بشوارع مدينة الأقصر



حملات تفتيشية بمدينة الأقصر



تنفيذ 151 متابعة حملات تفتيشية بمدينة الأقصر