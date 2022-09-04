طلاب جامعة الأقصر يشاركون فى الفوج الرابع لبرنامج خطة معهد إعداد القادة الصيفية

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور وائل الصغير، مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب المركزية، أن وفدا من طلاب جامعة الأقصر، شارك في فاعليات دورات إعداد القادة بحلوان، لطلاب الفرق الأولى، تحت شعار "قائد المستقبل"، في الفترة من 30 اغسطس، حتى 2 سبتمبر الجاري، وذلك تحت رعاية الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، وإشراف إدارة النشاط الاجتماعى والمعسكرات بقيادة ذكاء صبرى، ومحمد نوبي، مدير رعاية شباب بكلية الآثار، مشرف الفوج.

وتخلل البرنامج عدد من اللقاءات الثقافية والرياضية وزيارات وورش عمل وندوات تثقيفية، ومحاضرات متنوعة في مختلف المجالات، حيث شملت فعاليات اليوم الأول للفوج الجلسة الافتتاحية، والتي أكدت على ضرورة المواجهة، والحد من انتشار المعلومات الكاذبة في المجتمع وتوعية الطلاب بالإنجازات التي تحققت على أرض الواقع، والمشروعات القومية التي نفذتها مصر، ودورها الإقليمي والدولي.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور حمدى محمد حسين رئيس الجامعة، ودعمه الدائم والمستمر لمشاركة الطلاب بلقاءات إعداد القادة التي تنظم بين الجامعات المصرية تشجيعا للطلاب وإعدادهم كقادة للمستقبل، لكى يكونوا قادرين على تحمل المسئولية وإكسابهم الخبرات وتنوير فكرهم وتبادل الثقافات بين الجامعات المختلفة.

وفى نفس السياق نفذت وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة الأقصر، ورشة عمل للحرف اليدوية "تابلوهات جوخ" في أول فعاليات برنامج "حرفة كل أسبوع"، وذلك في ضوء اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي بتفعيل آليات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للشباب، وضرورة دعم طلاب الجامعات وتوجيههم نحو إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، تحت رعاية الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، حيث جاء ذلك برعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وإشراف الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية ومنسق عام وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، بالتعاون مع الجمعية النسائية لتحسين الصحة.

واستهدفت ورشة العمل عددا من طلاب الجامعة الذين شاركوا في تنفيذ العديد من التابلوهات، فيما أشاد الدكتور حمدي حسين رئيس الجامعة بما أنتجه الطلاب من أعمال على هامش الورشة، مؤكدًا أن الجامعة لن تدخر جهدًا في تقديم كافة أوجه الدعم لمختلف الأنشطة والفعاليات حرصًا على تخريج كوادر متميزة وجيل متمكن من مواكبة متطلبات سوق العمل، موجهًا الشكر لوحدة التضامن على ما يبذله فريق العمل في دعم الطلاب، حيث جاءت ورشة العمل بحضور الدكتورة هالة علي منسق وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة الأقصر، وفريق عمل الوحدة، وعدد من الطلبة والطالبات.



الفوج الرابع لبرنامج خطة معهد إعداد القادة الصيفية



طلاب الأقصر فى الفوج الرابع لبرنامج خطة معهد إعداد القادة الصيفية