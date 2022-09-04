استمرار مبادرة "أنا واليتيم" لتقديم المساعدات المالية لليتامى والأرامل بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

قالت محافظة الإسماعيلية فى بيان صحفى على استمرار فعاليات مبادرة "أنا واليتيم"، والتى أقيمت تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، ويأتى ذلك في إطار مبادرة "أنا و اليتيم" والتي تم إطلاقها العام الماضي، التي تستهدف تقديم المساعدات المالية للأُسر الاولي بالرعاية "أرامل ترعي قصر" من مستحقي الدعم النقدي تكافل وكرامة.

وتستمر للعام الثاني على التوالي، تم توزيع 2000 جنيه لكل أسرة أرملة ترعي أطفال قُصَّر، طبقًا لقاعدة البيانات الموجودة بمديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، بمناسبة اقتراب العام الدراسي الجديد، لعدد 300 أسرة بواقع 2000 جنيه لكل أسرة بمركز و مدينة الإسماعيلية و ضواحيها، و عدد آخر بمركز و مدينة فايد.

وأكدت مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، على أنه سيتم تحديد يوم كل أسبوع لاستهداف عدد من أسر الأرامل اللاتي ترعى أبناء قُصَّر في باقي مراكز و مدن الإسماعيلية، وتمهيدًا لتوزيع شنط المدارس على الأسر الأولى بالرعاية، حيث سيتم توزيع شنط مدارس تحتوي على كافة الأدوات المدرسية، وذلك في ضوء المبادرة و المشاركة المجتمعية، وبالتعاون مع أحد المؤسسات الخيرية لدعم الأسر الأولى بالرعاية قبل بدأ العام الدراسي الجديد.

و أكد محافظ الإسماعيلية، أن مثل هذه المبادرات، من شأنها دعم المجتمع على الاندماج في كل المجالات و الأنشطة، مشيرًا إلى أن المجتمع المدني يلعب دورًا كبيرًا في إنجاح هذه المبادرات التي تستهدف الوصول للأُسر الأولي بالرعاية، تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بتعظيم دور المجتمع المدني و إشراكه في كافة المبادرات.



جانب من المبادرة



جانب من المبادرة