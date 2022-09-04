احمى نفسك من سرطان الثدي واتبعى هذه العادات

سرطان الثدي يعد من الأمراض التي تهدد النساء وتستدعي المتابعة الدورية للوقاية منه، ويتم ذلك عن طريق اتباع نمط حياة صحي وعادات يومية يجبالقيام بها، وهذا ما قدمه التقرير المنشور عبر موقع “healthline”.



- التغذية الجيدة والصحية: أي الإكثار من تناول الخضروات والفواكه والبروتين الخالي من الدهون يعد من الحيل الجيدة، والتي تقلل فرص الإصابة بسرطان الثدي، لأن هذه الأطعمة تمد الجسم بالعناصر الغذائية المهمة والغنية بالفيتامينات والعناصر المهمة للجسم، من مضادات أكسدة، وفيتامين سي.

- الإقلاع عن التدخين: يعد من أهم النصائح التي يجب اتباعها، لأن التدخين يزيد من فرص الإصابة بالسرطان بشكل عام وسرطان الثدي بشكل خاص. - ممارسة الرياضة: تعد من الحيل التي تقلل فرص الإصابة بسرطان الثدي، لأن الرياضة تساهم في تنشيط الدورة الدموية، وتجديد خلايا الجسم، ولذا فتناولك لها يساهم بشكل كبير في تقليل الإصابة.