إقبال متوسط على انتخابات نقابة المحامين بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت انتخابات نقابة المحامين بالإسكندرية، اليوم الأحد، إقبال متوسط ، حيث تم فتح باب التصويت فى التاسعة صباحا، ويستمر حتى الخامسة عصرا .

واستعدت نقابة محامين الإسكندرية، لاختيار نقيب جديد للمحامين، من بين 18 مرشحًا، خلفًا للنقيب الراحل رجائي عطية، الذي وافته المنية في شهر مارس الماضي.

وتم تجهيز عدد 26 مقرًا علي مستوي المحافظة لإجراء الانتخابات وجاءت كل الأتي: "المنشية بمجمع المحاكم بـ 19 لجنة انتخابية و 3 لجان بمحكمة الدخيلة و3 لجان بمحكمة محربك ولجنة واحدة بمحكمة برج العرب ."

وتجري الانتخابات تحت إشراف قضائي من هيئة قضايا الدولة، بعدد مستشار بكل لجنة، بالإضافة إلي عدد من أعضاء اللجنة العامة المشرفة علي الانتخابات بمقر اللجنة العامة، حيث أن عدد المحامين الذين لهم حق التصويت في الانتخابات، عددهم 26,352 محاميا بمحافظة الإسكندرية.

وتعقد انتخابات المحامين في 333 لجنة على مستوى الجمهورية بمقر النقابة العامة ومقرات النقابات الفرعية، تحت إشراف قضائي كامل، ويتنافس على منصب النقيب العام 18 مرشحًا، وفقًا للكشوف النهائية التي أعلنتها اللجنة المشرفة على الانتخابات من النقابة العامة للمحامين.

وتتولى هيئة قضايا الدولة، مهمة الإشراف القضائي على الانتخابات، بلجنة قضائية يترأسها المستشار عبدالناصر أبوالعزم عيسى، نائب رئيس الهيئة، وبلغ عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 333 لجنة تابعة لـ 37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، وبلغ عدد الناخبين المقيدة أسمائهم 289252 عضوًا.



انتخابات نقابة المحامين بالإسكندرية



انتخابات نقابة المحامين بالإسكندرية