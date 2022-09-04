إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة ملاكى بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة، من أسرة واحدة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي الساحلي أمام محطة وقود بسطويسي، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت المصابين لمستشفى بلطيم النموذجي.

تلقى اللواء خالد عبد السلام، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مباحث مركز شرطة البرلس، بوقوع حادث انقلاب سياره ملاكي على الطريق الدولي الساحلي أمام محطة وقود بسطويسي، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت المصابين لمستشفى بلطيم النموذجي.

وتبين اصابة كل من عطية وائل محمد صادق، 14 سنة، ووائل محمد صادق، 46 سنة، وناجي وائل محمد صادق، 4 سنوات، وعزيزة محمد أبو العز، 66 سنة، وبسام وائل محمد صادق، 17 سنة، وعزت محمد صادق محمد ، 41 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجاري عمل الاسعافات الاولية والاشعات لهم بمستشفى بلطيم النموذجي.