إزالة 1214 حالة تعد على أراضى أملاك دولة وزراعية في المنيا.. صور

المنيا ــ حسن عبد الغفار

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، انتهاء أعمال المرحلة الأولى من الموجة الــ 20 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بإزالة 1214 حالة، والتي استمرت في الفترة من 13 أغسطس وحتى 1 سبتمبر الجاري بجميع المراكز والمدن، بالتنسيق مع مديرية الأمن وكافة أجهزة الدولة، وتنفيذاً لتعليمات رئيس الوزراء بإزالة التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومتابعة وإشراف وزير التنمية المحلية.

وفى هذا السياق، استعرض المحافظ جهود الوحدات المحلية في تنفيذ قرارات الإزالة، مشيراً إلى أنه تمت إزالة 1191 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة، بمساحة 66490 مترا مربعا، و 23 حالة تعد على أرض زراعية بمساحة 3 قراريط و22 سهما، مؤكداً على استمرار الوحدات المحلية بجميع المراكز في تنفيذ الحملات اليومية لإزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية وممثلي جهات الولاية بمواصلة تنفيذ قرارات الإزالة حتى سطح الأرض والإزالات الفورية في المهد وعدم التقاعس عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على ما تم استرداده من أراضي أملاك الدولة ووضع لافتات موضحاً عليها أراض أملاك الدولة ولا يجوز التعدي عليها.



إزالة التعديات



إزالة التعديات



إزالة التعديات