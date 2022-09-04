اليوم السابع
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إزالة حالات بناء مخالف وفى المهد بالمخالفة للقانون فى شوارع مدينة الأقصر

الأحد، 04 سبتمبر 2022 11:02 ص
إزالة حالات بناء مخالف وفى المهد بالمخالفة للقانون فى شوارع مدينة الأقصر المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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قاد رجال مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء علي الشرابي رئيس المدينة، حملات لإزالة التعديات والبناء المخالف وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بتكثيف المرور الدائم وضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء وإزالتها في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

ونجح رجال مدينة الأقصر، فى تنفيذ حالة إزالة في المهد بشارع متفرع من سيالة بدران بمنطقة الكرنك بحي شمال، عبارة عن سور من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية بمسطح 450 م، وتمت الإزالة حتى مستوى سطح الأرض، كما تم تنفيذ قرار إزالة، بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر بمنطقة نجع بدران بالكرنك عبارة عن أعمدة وقواطيع بالدور الثاني علوي على مسطح 120 م وتمت الإزالة.

كما قام مجلس مدينة الأقصر، بإيقاف أعمال بناء مخالف عبارة عن تجهيز شدة خشبية لبناء سقف مخالف لثلاث غرف بالدور الثالث علوي بمسطح 120 م بشارع متفرع من شارع الهيلتون، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى نفس السياق أعلن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، عن تنفيذ 147 حالة إزالة تعديات على أملاك الدولة، منذ إنطلاق الموجة الـ 20 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية، وذلك إعتباراً من السبت الماضي 13 أغسطس الجاري، مضيفاً أن المحافظة عقدت عدد من الاجتماعات بحضور كافة الجهات المعنية  للتنسيق الجيد قبل بدء المرحلة الأولى من الموجة الـ 20، لافتاً إلي أنه تم البدء في تنفيذ الإزالات للتعديات ذات المساحات الكبيرة، وحالات التعدي التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، مؤكداً وجود تنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية ومديرية الأمن وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من التعديات.

 

 


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