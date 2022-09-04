أطول سلسلة خسائر شهرية.. ماذا حدث لأسعار النفط في الأسواق العالمية؟

كتبت -مروة الغول

نشرت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك " ، المستجدات الأسبوعية بأسواق النفط العالمية، فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث تراجعت أسعار النفط الخام الآجلة في أغسطس 2022، للشهر الثالث على التوالي، مسجلة أطول سلسلة خسائر شهرية لها منذ أبريل 2020 .

تأثرت أسعار النفط سلبا بكل من تنامي مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع الطلب على الوقود، مع توقع قيام البنوك المركزية العالمية برفع أسعار الفائدة لكبح التضخم المتزايد.

مخاوف ضعف الطلب في الصين، وسط تجدد القيود المرتبطة بفيروس كورونا بعدة مناطق والتي كان لها دور رئيسي في تراجع النشاط الصناعي.

ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له منذ شهر ديسمبر 2002 ، مما جعل النفط الخام أكبر تكلفة بالعملات الأخرى .

طلب شركات الطاقة الأمريكية توسيع أعمالها في فنزويلا ، مما يعني إمكانية استئناف صادرات النفط الفنزويلية الخاضعة للعقوبات إلى الأسواق العالمية .

تلقت أسعار النفط دعماً من التوقعات بشأن إمكانية توجه مجموعة دول أوبك + نحو خفض إنتاجها النفطي بهدف دعم تحقيق التوازن والاستقرار في أسواق النفط العالمية .

انخفاض مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية بنحو 3.3 مليون برميل ، فضلا عن انخفاض المخزونات الاستراتيجية إلى أدنى مستوياتها منذ ديسمبر 1984 .

اتفاق وزراء مالية مجموعة الدول السبع الكبرى على فرض سقف لأسعار صادرات النفط الروسية يتم تحديده لاحقاً ، مع تعهد روسيا بالتوقف عن بيع النفط للدول التي ستطبق هذا الإجراء .

استمرار تعثر محادثات إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 ، مما يعني عدم عودة صادرات النفط الإيرانية الخاضعة للعقوبات إلى الأسواق في المدى القريب .