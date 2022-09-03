"أوابك" تبرز أهم مشروعات البتروكيماويات الخضراء فى مصر.. تفاصيل

ذكرت دراسة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، تحت عنوان دور المواد الحيوية المتجددة والوقود الحيوى فى إنتاج البلاستيك الحيوي، أهم مشروعات صناعة البتروكيماويات الخضراء فى مصر.

وأعلنت وزارة البترول فى جمهورية مصر العربية فى عام 2021، وفى إطار الخطة القومية المحدثة للبتروكيماويات 2020-2035، عن حزمة من المشروعات فى مجال صناعة البتروكيماويات الخضراء، شملت اتخاذ الإجراءات التنفيذية لمشروع الشركة المصرية للإيثانول الحيوى، فى مدينة دمياط، بطاقة 100 ألف طن سنوياً من مولاس بنجر السكر ( شمندر )، بتكلفة استثمارية للمشروع تبلغ حوالى 100 مليون دولار أمريكى.

وتابعت الدراسة،يستخدم الإيثانول الحيوى فى عدد من الصناعات الكيماوية، وتشمل إنتاج الإيثلين والبولى إيثيلين الحيوى، وحمض الخليك، الأسيتالديهيد، والأسيتون، والإيثيل أسيتات، بالإضافة إلى إنتاج الأحبار والدهانات .

وأضافت الدراسة، هذا وقد كان لجمهورية مصر العربية السبق فى إنتاج الإيثانول الحيوى من خلال شركات السكر المحلية، واستخدامه فى إنتاج الإيثيلين الحيوى بطاقة 60 ألف طن سنوياً لإنتاج البولى فينيل كلوريد بواسطة شركة تى سى إى سنمار الهندية فى منطقة بورسعيد .

وأشارت الدراسة ،إلى اعلان وزارة البترول فى مايو 2022، عن التخطيط لتنفيذ عدد ثلاث مشروعات أخرى فى مجال البتروكيماويات الخضراء، وهى مشروع استخلاص زيت الطحالب بالتعاون مع شركة " ريجا جرين إنيرجى " الإماراتية، وإنتاج النافثا الحيوية بطاقة إنتاجية 350 ألف طن سنوياً، وباستثمارات تصل إلى حوالى 600 مليون دولار، بالإضافة إلى مشروع آخر لإنتاج حمض البولى لاكتيك، بطاقة 75 ألف طن سنوياً، وباستثمارات مالية تصل إلى نحو 600 مليون دولار، والمشروع الثالث لتحويل مخلفات البلاستيك إلى مواد أولية بنائية، لإنتاج البولى إيثيلين المستدام بطاقة إنتاجية 30 ألف طن سنوياً باستثمارات 50 مليون دولار .

وتابعت الدراسة ،أنه على صعيد البحث العلمى نجح باحثون تابعين للمركز القومى للبحوث فى عزل أنواع من البكتريا الموجودة فى التربة لإنتاج البلاستيك الحيوى القابل للتحلل الحيوى من نوع البولى بيتا هيدروكسى بيوتيرات .