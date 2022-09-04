أخبار مصر.. الرئيس السيسي يوجه بتطوير منظومة الزراعة التعاقدية لدعم المزارعين

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتطوير منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل، بهدف دعم المزارعين والفلاحين وتعزيز دخلهم وزيادة أرباحهم، على أن تتم مراجعة أسعار التوريد الاسترشادية قبيل موسم الحصاد للنظر في تقديم حوافز مالية تضاف على تلك الاسعار.
الرئيس السيسي يوجه بتطوير منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل لدعم المزارعين
الرئيس السيسي: العلاقات المصرية السعودية ركيزة لاستقرار المنطقة العربية
التموين ترسل رسائل sms على المحمول لتوضيح قيمة زيادة الدعم الاستثنائى
أرسلت وزارة التموين والتجارة الداخلية رسائل نصية لأصحاب بطاقات التموين من الأسر الأولى بالرعاية، على رقم المحمول المسجل لأصحاب البطاقات بجانب أيضا إرسال رسائل على بون صرف الخبز لإبلاغهم بقيمة الدعم الاستثنائى المقرر لهم، والذى يتم صرفه فى صورة حزمة من السلع التموينية اعتبارا من شهر سبتمبر الجارى ولمدة 6 أشهر، وتتضمن زيادة الدعم إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين المسجل عليها أسرة واحدة، وإضافة مبلغ 200 جنيه للبطاقة التي تشتمل على أسرتين أو ثلاث أسر، بينما البطاقات التى تتضمن أكثر من 3 أسر سيتم إضافة 300 جنيه لها.
"الوزراء": صدور 202 قرار علاج على نفقة الدولة للفئات الأكثر احتياجا فى أغسطس
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهود المبذولة من قبل اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس، خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك من خلال تقرير أعده الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.
الداخلية: مد التقديم لخريجى الجامعات لكلية الشرطة أسبوعا لينتهى 22 سبتمبر
فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعتماد كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على الطلبة المتقدمين للإلتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسى(2022/ 2023م) تقرر مد موعد التقدم للإلتحاق بكلية الشرطة بالنسبة للطلبة الحاصلين على المؤهلات الجامعية لمدة أسبوع، ليكون حتى يوم الخميس الموافق 22/9/2022.. بدلاً من يوم الخميس الموافق 15/9/2022 .
غدا طقس حار نهارا على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 33 درجة
أسعار الذهب اليوم تستقر فى التعاملات الصباحية.. وعيار 18 يسجل 954 جنيها
وزير التنمية المحلية يصدر أول حركة تنقلات تضم 23 قيادة محلية بالمحافظات
القوى العاملة: بدء تلقى طلبات راغبى العمل فى مؤسسات طبية بالإمارات غدا
لليوم الرابع.. صرف زيادة الدعم الاستثنائى على بطاقات التموين
التعليم العالى: بدء تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية غدا
تأجيل جلسة محاكمة المتهم بقتل الطالبة سلمى فتاة الشرقية إلى بعد غد الثلاثاء
أجلت محكمة جنايات الزقازيق، محاكمة المتهم بقتل الطالبة سلمى بهجب فتاة الزقازيق، لجلسة بعد غدا الثلاثاء ، لطلب دفاع المتهم بضم ملف الطبى والمرافعة.
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