أخبار مصر.. الرئيس السيسي يوجه بتطوير منظومة الزراعة التعاقدية لدعم المزارعين

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتطوير منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل، بهدف دعم المزارعين والفلاحين وتعزيز دخلهم وزيادة أرباحهم، على أن تتم مراجعة أسعار التوريد الاسترشادية قبيل موسم الحصاد للنظر في تقديم حوافز مالية تضاف على تلك الاسعار.

الرئيس السيسي يوجه بتطوير منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل لدعم المزارعين

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتطوير منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل، بهدف دعم المزارعين والفلاحين وتعزيز دخلهم وزيادة أرباحهم، على أن تتم مراجعة أسعار التوريد الاسترشادية قبيل موسم الحصاد للنظر في تقديم حوافز مالية تضاف على تلك الاسعار. الرئيس السيسي: العلاقات المصرية السعودية ركيزة لاستقرار المنطقة العربية استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والسفير أسامة نقلي، السفير السعودي بالقاهرة. التموين ترسل رسائل sms على المحمول لتوضيح قيمة زيادة الدعم الاستثنائى أرسلت وزارة التموين والتجارة الداخلية رسائل نصية لأصحاب بطاقات التموين من الأسر الأولى بالرعاية، على رقم المحمول المسجل لأصحاب البطاقات بجانب أيضا إرسال رسائل على بون صرف الخبز لإبلاغهم بقيمة الدعم الاستثنائى المقرر لهم، والذى يتم صرفه فى صورة حزمة من السلع التموينية اعتبارا من شهر سبتمبر الجارى ولمدة 6 أشهر، وتتضمن زيادة الدعم إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين المسجل عليها أسرة واحدة، وإضافة مبلغ 200 جنيه للبطاقة التي تشتمل على أسرتين أو ثلاث أسر، بينما البطاقات التى تتضمن أكثر من 3 أسر سيتم إضافة 300 جنيه لها.

"الوزراء": صدور 202 قرار علاج على نفقة الدولة للفئات الأكثر احتياجا فى أغسطس

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهود المبذولة من قبل اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس، خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك من خلال تقرير أعده الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة. الداخلية: مد التقديم لخريجى الجامعات لكلية الشرطة أسبوعا لينتهى 22 سبتمبر فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعتماد كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على الطلبة المتقدمين للإلتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسى(2022/ 2023م) تقرر مد موعد التقدم للإلتحاق بكلية الشرطة بالنسبة للطلبة الحاصلين على المؤهلات الجامعية لمدة أسبوع، ليكون حتى يوم الخميس الموافق 22/9/2022.. بدلاً من يوم الخميس الموافق 15/9/2022 . غدا طقس حار نهارا على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 33 درجة تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

أسعار الذهب اليوم تستقر فى التعاملات الصباحية.. وعيار 18 يسجل 954 جنيها

شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد، استقرارا ملحوظا تزامناً مع الإجازة الأسبوعية للسوق العالمي، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1112 جنيها بدون إضافة مصنعية، وقد تشهد الساعات القادمة بعض التغيرات التي تحدث في سعر الذهب محليا فقط بسبب عوامل العرض والطلب. وزير التنمية المحلية يصدر أول حركة تنقلات تضم 23 قيادة محلية بالمحافظات أصدر اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أول حركة تنقلات لعدد من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، وتضمنت الحركة تنقلات وندب وتعيينات لـ 23 قيادة محلية بمحافظات البحر الأحمر والقليوبية والغربية والدقهلية وجنوب سيناء والشرقية والمنوفية وأسيوط والإسكندرية والإسماعيلية والقاهرة . القوى العاملة: بدء تلقى طلبات راغبى العمل فى مؤسسات طبية بالإمارات غدا أعلنت وزارة القوى العاملة عن بدء قبول طلبات راغبي العمل من الجنسين في إحدى المؤسسات الطبية بدولة الإمارات، وذلك من غد الإثنين الموافق 5 سبتمبر 2022، حتى يوم الخميس "نهاية الأسبوع الجاري" . لليوم الرابع.. صرف زيادة الدعم الاستثنائى على بطاقات التموين تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية لليوم الرابع على التوالي صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر سبتمبر الجارى، وكذلك صرف الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية من منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة ومنافذ الصرف، ويستمر لمدة 6 أشهر كما توفر المجمعات الاستهلاكية كافة أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى .

التعليم العالى: بدء تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية غدا

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية الراغبين فى الالتحاق بالكليات التى يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة وذلك وفقًا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات مع تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية التى أقرتها وزارة الصحة أثناء أداء هذه الاختبارات؛ للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب والقائمين على تنظيم هذه الاختبارات بالكليات وهى: "كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان – بنها – بنى سويف – دمياط)، كليات الفنون الجميلة (عمارة – فنون)، كليات التمريض".

تأجيل جلسة محاكمة المتهم بقتل الطالبة سلمى فتاة الشرقية إلى بعد غد الثلاثاء